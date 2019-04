Baas van smartphoneproducent Xiaomi krijgt bonus van 854 miljoen euro kv

10 april 2019

21u47

Bron: BBC, The Guardian 3 Economie Xiaomi geniet in onze contreien nog maar weinig bekendheid. Het Chinese bedrijf was in 2018 echter na Samsung, Apple en Huawei de vierde grootste smartphoneproducent ter wereld, zo blijkt uit gegevens van marktonderzoeksbedrijf IDC. Oprichter Lei Jun kreeg nu van de firma een megabonus van 854 miljoen euro toegekend, als erkenning voor zijn toewijding gedurende de voorbije acht jaar.

Xiaomi, dat zich sinds kort ook op de Europese markt richt, vermeldt de bonus aan Lei Jun in het jaarrapport voor 2018. Daarnaast krijgt hij ook een pakket aandelenopties voor Xiaomi Finance dat zo’n 13,4 miljoen euro waard is.

De totale winst van Xiaomi in 2018 bedroeg 953 miljoen euro, dus slechts een kleine 100 miljoen meer dan de bonus die Lei in zijn eentje ontving. Lei deelt mee dat hij van plan is om het geld aan het goede doel te schenken, na afhouding van de belastingen die op de som betaald dienen te worden.



De gigantische bonus is een van de hoogste bedragen die ooit aan een bedrijfsleider werden uitgekeerd. In maart 2018 keerde Denise Coates, bestuursvoorzitter van het Britse online gokbedrijf Bet365, zichzelf een bonus van een goeie 300 miljoen euro uit. Critici noemden dat bedrag “obsceen”. Apple-CEO Tim Cook kreeg in 2017 een bonus van 102 miljoen dollar (zo’n 90 miljoen euro.

Al die bedragen zinken echter in het niets als Tesla-oprichter en –CEO Elon Musk zijn plan waarmaakt. De 46-jarige ondernemer en multimiljardair heeft ermee ingestemd om de volgende tien jaar voor niets te werken. Als hij zijn bedrijf kan uitbouwen tot een bedrijf met een waarde van 650 miljard dollar, krijgt Musk een bonus van 55,8 miljard dollar (ongeveer 50 miljard euro). Dat zou hem in één klap de rijkste man ter wereld maken.