Baas van centrale bank in Letland opgepakt SI

18 februari 2018

13u42

Bron: Belga 0 Economie In Letland is de baas van de centrale bank, Ilmars Rimsevices, opgepakt in verband met een onderzoek naar mogelijke corruptie. Dat heeft de Letse minister-president Maris Kucinskis zondag in een schriftelijke verklaring laten weten. Later op de dag volgt nog een persconferentie.

Het is niet duidelijk waarvan Rimsevices precies wordt verdacht. Daarover is nog niets naar buiten gebracht. Volgens lokale media deden Letse autoriteiten, die zich bezighouden met het opsporen van corruptie, vrijdag al huiszoekingen in het kantoor en het huis van de centralebankpresident.

Rimsevices staat sinds 2001 aan het hoofd van de centrale bank in de Baltische staat, die in 2004 toetrad tot de Europese Unie en waar sinds 2014 ook met de euro wordt betaald. Omdat Letland een euroland is maakt Rimsevices vanwege zijn functie ook deel uit van het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt.