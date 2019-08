Baas bpost krijgt half miljoen bij vertrek, PVDA eist dat postbedrijf vergoeding laat vallen TT

22 augustus 2019

07u00

Bron: Belga 72 Economie In februari trekt CEO Koen Van Gerven de deur van bpost achter zich dicht. De man is geen kandidaat voor een tweede mandaat aan het hoofd van het postbedrijf. En op het moment dat hij vertrekt, krijgt hij 500.000 euro. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. De PVDA wil dat bpost de vergoeding laat vallen.

In ruil mag Van Gerven het komende jaar niet aan de slag bij de concurrentie. "Een gang­bare praktijk voor functies op dat niveau", klinkt het bij bpost.

De zestigjarige Van Gerven laat zijn bedrijf achter met een hoop uitdagingen. Zijn overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial - kostprijs: 820 miljoen euro - bleek een flop. De Amerikanen boeken meer verlies dan gedacht. De brievenpost stuikt in ons land sneller ineen dan verwacht. Er is een hoop sociale onrust binnen het bedrijf en de beurskoers van bpost is een zorgenkind.

"Gezien de sociale situatie en de slechte resultaten die Koen Van Gerven heeft geboekt, is het ondenkbaar dat hij opstapt en ook nog eens 500.000 euro zakgeld krijgt", hekelt oppositiepartij PVDA. Kamerlid Raoul Hedebouw zal minister van Telecommunicatie en Post Philippe De Backer (Open Vld) hierover interpelleren. “Tijdens zijn mandaat heeft Koen Van Gerven elk jaar 600.000 euro (bruto, red.) opgestreken. Met zo’n jaarloon is het minste wat je mag verwachten dat je na je vertrek niet meteen naar de concurrentie overstap. Als je dat vergelijkt met de postbodes, die zich te pletter werken voor nauwelijks 1.400 euro per maand (netto, red.), dan is dat totaal onaanvaardbaar.”