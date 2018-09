Baas Aston Martin noemt harde brexit ramp KVE

16 september 2018

16u35

Bron: Belga 0 Economie Als de Britten uit de Europese Unie stappen zonder een onderhandelde exit is dat een ramp voor de auto-industrie aan beide zijden van het Kanaal. Dat zei Andy Palmer, baas van de Britse maker van luxe auto's Aston Martin, in een interview met krant Mail on Sunday.

Palmer, die eerder in het bestuur zat van de Japanse branchegenoot Nissan Motor, voegde zich met zijn opmerking bij collega Ralf Speth van Jaguar Land Rover. Die sprak recent zijn vrees uit over een brexit zonder handelsakkoord. Hij waarschuwde dat een slechte brexit-deal zou kunnen beteken dat duizenden banen in het gedrang komen. De rekening van de brexit zou voor Jaguar Land Rover oplopen tot 1,2 miljard pond (1,3 miljard euro) per jaar.

Palmer is overigens de zoveelste topman in de industrie die probeert de mogelijke gevaren van een brexit zonder een deal te verduidelijken.

De brexit is ook dit weekend alomtegenwoordig in de internationale pers. De Londense burgemeester Sadiq Khan hield vandaag in een gastbijdrage in 'The Observer' een vurig pleidooi voor een nieuw referendum over de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Hij schrijft dat de Britten de kans moeten krijgen om een Brexit-deal af te wijzen als die voor de economie, voor jobs en voor het gezondheidssysteem slecht is.

De Britse premier Theresa May van haar kant is geïrriteerd door de speculaties over haar politieke toekomst. In een interview met de BBC benadrukte ze vandaag dat het debat over het vertrek uit de Europese Unie, binnen iets meer dan zes maanden, over de toekomst van het land moet gaan en niet over de toekomst van de premier. "Ik ben een beetje geïrriteerd (door de speculaties). Dit debat gaat echter niet over mijn toekomst, maar over de toekomst van de Britse burgers en van het Verenigd Koninkrijk", aldus de premier.

MaY pleit voor het behoud van nauwe handelsrelaties met de EU-landen na de brexit op 29 maart 2019. May krijgt binnen haar conservatieve partij echter weerstand van de voorvechters van een harde brexit, met een volledige breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.