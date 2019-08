Autoverkoop stijgt voor het eerst dit jaar in ons land KVE

01 augustus 2019

19u31

Bron: Belga 0 Economie In de maand juli werden er in België 45.110 nieuwe wagens ingeschreven. Dat zijn er bijna 5,5 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het gaat om de eerste stijging van de autoverkoop dit jaar, merkt sectorfederatie Febiac op. Het is meteen ook de beste julimaand in tien jaar.

Op jaarbasis ligt de autoverkoop in ons land wel nog altijd onder het niveau van vorig jaar. Tijdens de eerste zeven maanden werden er 355.598 nieuwe wagens verkocht, of bijna 5 procent minder dan in de eerste zeven maanden van 2018.

Ook heel wat andere categorieën deden het in juli opmerkelijk goed: de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen groeide de voorbije maand met liefst 30 procent tot 6.743 inschrijvingen, terwijl de verkoop van scooters en motoren met 8,2 procent in de lift zat tot 2.768 stuks.

Uitzondering zijn de zware bedrijfsvoertuigen waar er door de invoering van de digitale tachograaf op 15 juni, al een grote drukte heerste in de voorgaande maanden. In juli zakte de verkoop van vrachtwagens tot zestien ton met 38 procent en voor meer dan zestien ton met 22 procent.