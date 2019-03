Autoverkoop in februari opnieuw lager dan vorig jaar TT

01 maart 2019

18u44

Bron: Belga 0 Economie Er zijn in februari 49.919 nieuwe personenwagens ingeschreven in ons land. Dat zijn er 0,67 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de maandelijkse cijfers van autofederatie Febiac.

Het is al de tweede maand op rij dat de inschrijvingen lager liggen dan in het jaar ervoor, al was de daling in januari met ruim 10 procent nog veel groter.

Met dank aan het zonnige weer waren er in februari wel positieve cijfers voor motorfietsen en scooters: er werden er 20,2 procent meer ingeschreven. Ook de bromfietsen stegen met 46 procent. Dat is grotendeels te danken aan de populaire pedelecs, de snelle elektrische fietsen, die in de bromfietsencategorie geteld worden.