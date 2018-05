Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders start alarmbelprocedure, mogelijk stakingen in juni TT

18 mei 2018

17u17

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) trekt aan de alarmbel. De kleinere vakbond voor de treinbestuurders zegt dat de onderhandelingen met de directie over de heropwaardering van het beroep maar niet opschieten, omdat de eisen van de treinbestuurders en de voorstellen van de NMBS te ver uit elkaar liggen.

Het ASTB dient voorlopig geen stakingsaanzegging in, maar de alarmprocedure is wel de eerste stap in de voorziene procedure daartoe. Die moet beginnen met een verzoeningsvergadering met de directie, en daarin wil de bond "concrete engagementen die tegemoet komen aan de eisenbundels die bij alle personeelsorganisaties overigens quasi gelijklopen."

"De treinbestuurders lijken bij het invoeren van nieuwe maatregelen steeds opnieuw vergeten te worden of aan het kortste eind te trekken", zegt het ASTB.

Concreet wil de vakbond betere werkomstandigheden, met onder meer een oplossing voor de steeds langere werktijden en kortere rustpauzes. Daarnaast vragen de treinbestuurders een herziening van de verloning, "enkel maar om die van de privé-operatoren enigszins te benaderen."

Als de gesprekken niets opleveren, kunnen er stakingsacties volgen vanaf begin juni.

De voorbije maanden vertrokken een heleboel treinbestuurders bij de NMBS omdat de arbeidsvoorwaarden bij het goederenvervoer beter zijn. De NMBS kondigde daarop een project aan om het beroep van treinbestuurder aantrekkelijker te maken.