Autofabrikant Daimler schrapt wereldwijd 1.100 managementfuncties

08 november 2019

12u52

Bron: ANP 0 Economie De Duitse autofabrikant Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart, wil wereldwijd 1.100 managementfuncties schrappen. Dat blijkt uit een nota van de ondernemingsraad aan we werknemers.

De aankondiging maakt deel uit van een besparingsprogramma bij Daimler. Het is de eerste keer dat er concrete aantallen worden genoemd. Daimler-topman Ola Källenius zou ook voorgesteld hebben dat de werknemers zouden afzien van een mogelijke loonsverhoging volgend jaar. Maar daar verzet de voorzitter van de ondernemingsraad, Michael Brecht, zich tegen. Daimler heeft last van de afnemende vraag naar nieuwe auto’s. Ook is veel geld nodig voor de overstap naar elektrisch rijden. Een woordvoerder van Daimler liet weten niet te reageren op speculaties.