08 november 2019

08 november 2019

Autofabrikant Daimler schrapt ruim duizend managementfuncties. Dat schrijft de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Ook zouden alle werknemers in Duitsland door topman Ola Källenius zijn gevraagd om af te zien van een loonsverhoging.

De plannen maken deel uit van een kostenbesparingen bij Daimler. De maker van onder meer auto's van Mercedes-Benz en Smart heeft last van de afnemende vraag naar nieuwe auto's. Ook is veel geld nodig voor de overstap naar elektrisch rijden. De vakbonden en werknemersvertegenwoordigers zijn volgens de krant boos over de plannen.