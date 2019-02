Autodeler Poppy wil activiteiten Zipcar in Brussel overnemen en fors uitbreiden in Antwerpen TT

27 februari 2019

12u24

Bron: Belga 0 Economie Het Antwerpse auto- en scooterdeelplatform Poppy, dat samenwerkt met VW-invoerder D'Ieteren, voert exclusieve onderhandelingen om de activiteiten van autodeelbedrijf Zipcar in Brussel over te nemen. Dat meldt Poppy zelf. Details van de deal zouden gefinaliseerd worden en niet publiek gemaakt. De overname van Zipcar Brussel betekent dat Poppy voor de eerste keer zal uitbreiden naar een nieuwe stad. Het team van Zipcar in Brussel kan blijven en zal deel uitmaken van het Poppy-team.

De 250 wagens van Zipcar zouden in Brussel de komende maanden beschikbaar blijven onder het merk Zipcar, na de zomer zouden ze vervangen worden door wagens van Poppy. Voorts wil Poppy ook honderden scooters en steps toevoegen aan zijn vloot in Antwerpen en Brussel. Huidige klanten van Zipcar zullen toegang krijgen tot al die diensten.

Zipcar maakte vorige week bekend zich terug te trekken uit Brussel, Parijs en Barcelona, een beslissing van moedermaatschappij Avis Budget Group. Met het systeem van free-floating autodelen dat Zipcar in Brussel aanbood, kan een auto zonder reservering opgepikt en eender waar achtergelaten worden binnen de operationele zone.

De overname van Zipcar brengt ook wijzigingen met zich mee aan de top bij Poppy. Valentin Haarscher van Lab Box, de incubator voor mobiliteitsgerelateerde start-ups achter Poppy, wordt CEO van Poppy. Hij neemt de fakkel over van huidig CEO Alexander van Laer, die wel in het bestuur blijft.

Het deelplatform Poppy lanceerde in 2018 in Antwerpen. Een jaar na de lancering heeft Poppy 350 ecologische wagens en 25 elektrische scooters in Antwerpen en telt het meer dan 20.000 gebruikers die samen meer dan 2 miljoen kilometers aflegden.