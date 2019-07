Autobelastingen leveren recordbedrag van 20 miljard op kv

13 juli 2019

04u16

Bron: Belga 0 Economie De verschillende autobelastingen in België hebben de federale en regionale overheden vorig jaar 20,73 miljard euro opgebracht. Dat blijkt uit een berekening van de automobielfederatie Febiac, die jaarlijks alle cijfers samenbrengt. De fiscale opbrengsten uit auto's, motoren, bestelwagens en vrachtwagens liggen 6 procent hoger dan in 2017 en ronden voor het eerst de kaap van 20 miljard euro, schrijft De Tijd vandaag.

De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de groeiende inkomsten uit accijnzen en btw op brandstoffen, vervolgt de krant. Accijnzen op benzine en diesel waren vorig jaar goed voor 6,1 miljard euro aan belastingen, bijna 12 procent meer dan in 2017. Accijnzen leveren bijna 30 procent van de totale opbrengst uit autobelastingen. De btw op brandstoffen bracht 2,7 miljard euro op.

De andere grote fiscale inkomstenbronnen uit auto's bleven vorig jaar zo goed als stabiel. De btw op de verkoop van onderdelen en toebehoren bedroeg 4,6 miljard euro, de btw op onderhoud en herstellingen 1,1 miljard euro, de verkeersbelasting 1,7 miljard euro. De btw op de verkoop van nieuwe wagens lag met 1,6 miljard euro iets hoger dan in 2017. Dat komt omdat de Belgische automarkt het in 2018 met bijna 550.000 nieuw ingeschreven voertuigen licht beter deed dan in 2017.