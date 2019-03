VW-topman verontschuldigt zich voor nazi-slogan mvdb

13 maart 2019

19u45

Bron: Belga 0 Autobedrijven Herbert Diess, de topman van autobouwer VW, heeft zich verontschuldigd voor zijn ongelukkige woordkeuze tijdens een meeting met managers van het bedrijf. Hij sprak over "EBIT macht frei", wat erg lijkt op de nazislogan "Arbeit macht frei".

EBIT is een Engelse afkorting (earnings before interests and taxes) waarmee bedrijven in hun boekhouding de operationele winst aanduiden. "Arbeit macht frei" was dan weer een slogan die boven verschillende concentratiekampen van de nazi's hing. De spreuk hing onder andere aan de ingang van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

Diess wilde zeggen dat merken binnen de VW-groep die operationeel meer winst maken, ook meer beslissingsvrijheid krijgen binnen het concern. Maar de woordkeuze was erg ongelukkig, erkent hij achteraf. "Als ik iemand gekwetst zou hebben, dan spijt mij dat heel erg", voegde hij eraan toe.

Volkswagen draagt een zware oorlogsgeschiedenis mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schakelde de autobouwer immers krijgsgevangenen en gevangenen uit concentratiekampen in om auto's te maken. Sinds de jaren negentig heeft het bedrijf een fonds voor schadevergoedingen voor die dwangarbeiders.