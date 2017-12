VW's met sjoemelsoftware uit het verkeer geplukt in Duitsland EB

18u33

Bron: DPA 0 EPA Vooral de pick-up VW Amarok zit in het vizier van de autoriteiten. Autobedrijven De Duitse autoriteiten zijn begonnen met dieselauto's van het Volkswagen-concern die sjoemelsoftware bevatten maar nog niet aangepast werden, uit het verkeer te halen. Dat melden Duitse media.

In totaal zouden al 90 gevallen bekend zijn, waarbij eigenaars vier weken de tijd krijgen om hun wagen te laten aanpassen. Doen ze dat niet, dan wordt de auto uit het verkeer gehaald.

Vooral de pick-up VW Amarok zit in het vizier van de autoriteiten. Dat was het eerste model dat VW in januari 2016 terugriep voor aanpassing van de software.