Vraag om staatssteun van Fiat Chrysler zorgt voor controverse in Italië JOBR

19 mei 2020

15u06

Bron: DPA 0 Autobedrijven De manier waarop autoconercn Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de financiële impact door de coronacrisis wil opvangen, zorgt voor controverse in Italië. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer heeft, via zijn Italiaanse dochter, garanties van de Italiaanse staat gevraagd voor een lening van 6,3 miljard euro bij Intesa Sanpaolo, de grootste bank van Italië.

De vraag tot steun heeft voor discussie gezorgd over wat de Italiaanse regering in ruil moet vragen van het bedrijf. De autobouwer doet dan ook steeds meer afstand van zijn Italiaanse wortels, al blijft het wel nog de grootste private werkgever van Italië.

Hoofdkwartieren

Volgens Andrea Orlando van de Democratische Partij zou FCA zijn juridische en fiscale hoofdkwartieren, die in 2014 naar Nederland en Groot-Brittannië verhuisd werden, moeten terugbrengen naar Italië. Carlo Calenda, voormalig minister van Industrie en leider van de kleine oppositiepartij Azione, heeft zelfs opgeroepen tot een stopzetting van dividendbetalingen aan aandeelhouders van FCA voor de komende drie jaar.

Precieze garanties

De Italiaanse minister van Economie Roberto Gualtieri verduidelijkte op Facebook al dat de steun gelinkt zou zijn aan “precieze garanties” waarop zeer streng zou worden toegezien. FCA zal moeten afzien van dividendbetalingen in 2020, zal banenverlies moeten vermijden tenzij overeengekomen met vakbonden, en zal het geld alleen mogen gebruiken voor steun en investeringen in de Italiaanse autosector, aldus de minister. Volgens hem is het “de bedoeling om de Italiaanse wortels van een van de grootste internationale autoconcerns te behouden en te versterken”.



FCA is van plan om over te gaan tot een 50-50 fusie met PSA, het concern boven de merken Peugeot, Citroën en Opel. Vooraleer die deal afgerond wordt heeft FCA zich ertoe verbonden een dividend van 5,5 miljard euro te betalen aan zijn aandeelhouders.

