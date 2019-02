Volvo roept wereldwijd opnieuw 167.000 auto's terug ttr

06 februari 2019

15u00

Bron: belga 0 Autobedrijven De Zweedse autobouwer Volvo roept wereldwijd 167.000 XC60's, gebouwd in 2018 en 2019, terug wegens een mogelijk probleem met het elektrisch slot van de koffer. Het is de tweede terugroepactie in amper twee weken tijd.

Twee weken geleden kondigde Volvo, eigendom van het Chinese Geely, nog een terugroepactie aan van 219.000 wagens wegens een mogelijk probleem met een brandstofleiding. Die was in enkele gevallen gescheurd met lekkage tot gevolg, zo zei woordvoerder Johan Larsson aan het financiële persagentschap Bloomberg. Larsson vertelde toen dat hij geen weet had van verwondingen of schade door de lekkage.