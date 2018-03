Volvo Cars Gent gaat auto's bouwen voor Chinees merk Lynk & Co Redactie

26 maart 2018

08u21

Bron: belga

De Volvo Cars-fabriek in Gent zal vanaf eind 2019 auto's produceren voor het Chinese merk Lynk & Co. De productie zal een positieve impact hebben op de tewerkstelling en de productievolumes in Gent, zegt Volvo Cars. In de fabriek werken nu al zowat 5.000 mensen.

Lynk & Co is een automerk uit China dat in 2015 werd gelanceerd door Volvo-eigenaar Zhejiang Geely Holding. Volvo Cars nam vorig jaar een belang van 30 procent in Lynk & Co en beide merken willen nauwer gaan samenwerken.

De Chinezen zien ook potentieel voor het merk in Europa en kozen voor de Gentse fabriek om de wagens te bouwen. Lynk & Co zal op dezelfde architectuur (Compact Modular Architecture) gebouwd worden als de Volvo-wagens die in Gent van de band rollen.

Veel potentieel in Europa

"We zien veel potentieel voor dit nieuwe merk op de Europese markt en we zullen Lynk & Co ondersteunen met de technologische en industriële expertise van Volvo", aldus Hakan Samuelsson, de topman van Volvo Cars.

"Onze Gentse fabriek is een van de meest efficiënte autofabrieken in Europa, met hooggeschoold personeel", zegt Javier Varela, senior vice president manufacturing and logistics bij Volvo Cars. "De beslissing van Lynk & Co om voor Gent te kiezen voor zijn Europese productie toont het hoge niveau van kwaliteitscontrole (...)."

XC40

De Gentse fabriek is een van de twee productiesites van Volvo in Europa. De Zweedse fabrikant bouwt er al sinds 1965 auto's. Vandaag rolt er de XC40 van de band, een compacte SUV, die vorige maand op het autosalon van Genève uitgeroepen is tot auto van het jaar. Daarnaast bouwt de Gentse fabriek ook nog wagens van de modellen V40, V40 Cross Country, S60 en V60.