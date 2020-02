Volvo Cars en Geely overwegen fusie YV

10 februari 2020

13u14

Bron: Belga 2 Autobedrijven De Zweedse en Chinese autobouwers Volvo Cars en Geely overwegen om te fuseren. Dat laat Volvo Cars maandag weten. Geely heeft al 99 procent van Volvo Cars in handen.

Een fusie zou van beide merken een “sterke globale groep” maken en de “financiële en technologische synergieën tussen de twee bedrijven versnellen”, luidt het. Li Shufu, de voorzitter van Geely Holding Group, benadrukt dat “het concurrentieel voordeel en de integriteit” van de verschillende merken, Volvo, Geely, Lynk & Co en Polestar, behouden zullen worden.

Werkgroep

Volvo Cars en Geely richten nu een gezamenlijke werkgroep op om een fusie te bestuderen. Die zal een voorstel doen aan de beide raden van bestuur. Een termijn voor die opdracht, wordt niet vermeld.

Geely nam Volvo Cars in 2010 over van het Amerikaanse Ford. Eerder overwogen de Chinezen al een beursgang voor Volvo Cars om geld bij te tanken. Het fusiebedrijf zou noteren op de beurs in Hongkong en later een tweede notering krijgen in het Zweedse Stockholm. Geely heeft al een beursnotering in Hongkong.

Wereldwijd telt Volvo Cars zowat 41.500 werknemers. De constructeur heeft onder meer een grote fabriek in Gent.