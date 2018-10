Volkswagen zet Audi-topman Stadler aan de deur kv

02 oktober 2018

16u41

Bron: Belga 1 Autobedrijven Het Volkswagen-concern verbreekt alle banden met Rupert Stadler, de Audi-topman die al weken in de cel zit in het onderzoek naar het sjoemelsoftwareschandaal bij het autoconcern. Dat heeft VW vandaag aangekondigd.

De raden van toezicht van Volkswagen en Audi beslisten vandaag om Stadler te laten gaan. "Hij verlaat de bedrijven met onmiddellijke ingang en zal niet langer voor de Volkswagen-groep werken", zo staat in een persbericht.

Stadler werd in juni opgepakt en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Daardoor is hij volgens VW niet in staat zijn plichten te vervullen. Hij wil zich, aldus nog het persbericht, ook concentreren op zijn verdediging.

Stadler wordt ervan verdacht de verkoop van auto's met sjoemelsoftware toegelaten te hebben. Hij werkt sinds 1990 voor de Volkswagen-groep en was al tijdelijk uit zijn functies ontheven.