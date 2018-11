Volkswagen pompt tegen 2023 zowat 44 miljard euro in elektrische wagens en digitalisering KVE

16 november 2018

16u08

Bron: Belga 0 Autobedrijven Het Duitse autoconcern Volkswagen gaat de komende vijf jaar zowat 44 miljard euro investeren in elektrische mobiliteit en digitalisering.

Het gaat om een derde van de totale geplande uitgaven in de periode 2019 tot 2023, zo heeft de autobouwer in Wolfsburg bekendgemaakt. In de vijf voorgaande jaren bedroeg dat cijfer nog 34 miljard euro.

“We hebben ons tot doel gesteld het investeringstempo op te voeren”, aldus topman Herbert Diess. VW zal ook een participatie in batterijproductie onderzoeken.

Eerder werd al bekend dat de fabrieken van VW in Hannover en Emden vanaf 2022 fabrieken voor elektrische wagens worden.

