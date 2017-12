Volkswagen ontslaat topbestuurder die schuldig pleitte in schandaal sjoemeldiesels SI

15u09

Bron: Belga 0 EPA Oliver Schmidt Autobedrijven De Duitse autogroep Volkswagen heeft Oliver Schmidt, een topbestuurder die eerder nog in de Verenigde Staten tot zeven jaar cel is veroordeeld, op staande voet ontslagen. Dat bericht Bild op zijn website. VW wilde geen commentaar kwijt.

Volgens het blad heeft VW de ontslagbrief rechtstreeks naar de gevangenis in Michigan gestuurd. "Zijn werkgever laat hem na twintig jaar dienst vallen", klinkt het.

De 48-jarige Schmidt werd begin deze maand in de VS veroordeeld tot een gevangenisstraf en een maximumboete van 400.000 dollar. De man pleitte schuldig in het schandaal met de sjoemeldiesels. Schmidt zou al sinds 2014 op de hoogte zijn geweest van de frauduleuze software die de uitstoot van dieselwagens in een testomgeving moest verbloemen.