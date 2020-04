Volkswagen herstart autoproductie in Duitsland ADN

23 april 2020

13u31

Bron: Belga, ANP 0 Autobedrijven Volkswagen heeft de productie van wagens opnieuw gestart in thuisland Duitsland. In de fabriek in Zwickau liepen 's ochtends voor het eerst in meer dan vijf weken coronapauze opnieuw auto’s van de band.

Volkswagen kondigde eerder al aan dat het deze week van plan is om zijn productie in meerdere fabrieken weer te herstarten. De voorzichtige versoepeling van lockdowns in Europa geven het concern weer wat hoop dat er betere tijden aankomen.

Halve snelheid

De fabriek in Saksen, in het oosten van het land, is Volkswagens eerste productiesite voor elektrische voertuigen in Duitsland. Zwickau bouwt de ID.3, het nieuwe elektrische model van Volkswagen. Donderdag werd de productieband na een onderbreking van vijf weken weer opgestart. De productieband loopt wel maar aan halve snelheid. "Gezondheid primeert op de aantallen", zegt de lokale verantwoordelijke voor techniek en logistiek, Reinhard de Vries.

Voorlopig zal de fabriek vijftig wagens per dag bouwen, een derde van het normale aantal. Verschillende hygiënische maatregelen en voldoende afstand bewaren moeten de veiligheid verzekeren van de eerste 1.500 werknemers.

Ook elders productie hervat

Ook elders in de regio hervatte Volkswagen de productie, bijvoorbeeld in de fabriek voor verbrandingsmotoren in Chemnitz.

De hypermoderne glazen autofabriek in de Saksische hoofdstad Dresden herstart maandag, maar klanten kunnen er sinds donderdag hun nieuwe wagen oppikken. Ook de hoofdvestiging in Wolfsburg en de fabrieken in Emden en Hannover hervatten maandag de productie.

