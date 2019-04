Vervuilend Fiat-Chrysler drukt uitstoot door schijnconstructie met Tesla Niek Schenk

07 april 2019

20u55

Bron: AD 7 Autobedrijven Autofabrikant Fiat Chrysler Automobiles (FCA) betaalt honderden miljoenen euro's aan Tesla om te ontkomen aan boetes van de Europese Unie. Door de verkopen van de elektrische Tesla's aan de eigen verkopen toe te voegen, gaat de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark van FCA drastisch omlaag en wordt voldaan aan de eisen voor schoon uitlaatgas.

Tesla ontkomt zelf sowieso aan de boetes, omdat het uitsluitend volledig elektrische auto's maakt. De Financial Times onthult de opmerkelijke afspraak tussen beide autofabrikanten.

Fiat maakt vooral benzine- en dieselauto's en de merken Jeep en Chrysler, die eveneens tot FCA behoren, hebben veel benzineslurpers in het modelaanbod. Ook de kleinere merken Alfa Romeo en Maserati van FCA helpen met hun sportieve aspiraties bepaald niet mee om de gemiddelde CO2-uitstoot omlaag te brengen. Vanaf volgend jaar mag het gemiddelde van alle auto's die een fabrikant in de Europese Unie wil verkopen niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer zijn. Is die hoger, dan volgen er flinke boetes.

Eisen

Hoe opmerkelijk ook, de Europese Unie laat een dergelijke afspraak toe. De eisen gelden namelijk per fabrikant en niet per merk. Andere fabrikanten, zoals de Volkswagen Groep, profiteren van het grote aantal merken dat zij voeren. Zo kan de Volkswagen Groep de hogere CO2-uitstoot van Porsche's en Audi's compenseren door de in dat opzicht bescheidener modellen van Volkswagen, Skoda en Seat.

Voor Tesla is de deal met Fiat Chrysler bepaald geen primeur. In de Verenigde Staten haalt de autobouwer al inkomsten uit de verkoop van ‘uitstootcredits’. Vorig jaar ging het om 103,4 miljoen dollar, in 2017 om 297,7 miljoen dollar.