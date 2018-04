Tweede keer in drie maanden: Tesla schort productie Model 3 opnieuw op Redactie

17 april 2018

11u03

Bron: Belga, Bloomberg 1 Autobedrijven Voor de tweede keer in drie maanden schort Tesla tijdelijk de productie van de Model 3 op. Bedoeling van de pauze is om enkele euvels in het productieproces te verhelpen, zodat de auto's sneller gebouwd kunnen worden. De productie van Tesla's eerste massamodel loopt al geruime tijd achter op schema.

De autobouwer had in februari ook al eens een week de productie onderbroken van het strategisch belangrijke model, dat Tesla moet toelaten om zich op het middensegment en op massaproductie te richten. Nu zal de productie opnieuw zo'n vier à vijf dagen stilliggen.

De productie zal opgeschort worden in de fabrieken van Fremont in Californië, en Gigafactory 1 in Nevada. Volgens Tesla zullen de automatisering en het productietempo verbeterd worden. "Dat is niet ongewoon. Het is normaal wanneer de productie toeneemt", benadrukt Tesla.

Het automerk heeft al sinds de aankondiging van de Model 3 moeite om genoeg exemplaren te produceren. Zo bouwde Tesla er in het eerste kwartaal slechts 9.766, terwijl het de bedoeling was om er zeker 2.500 per week te maken. Dit kwartaal mikt het automerk op 2.000 exemplaren per week.

Tesla-topman Elon Musk gaf vorige week via Twitter nog aan dat de "excessieve automatisering" bij Tesla "een vergissing" geweest is en dat mensen "onderschat zijn". Hij zei ook dat de autobouwer winstgevend zal zijn in het derde en vierde kwartaal. Dat zou voor de eerste keer zijn sinds de oprichting van Tesla in 2003.

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated. Elon Musk(@ elonmusk) link