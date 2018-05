Trump laat invoerheffingen op auto's onderzoeken KVE

24 mei 2018

08u19

Bron: Belga 0 Autobedrijven Het Amerikaanse ministerie van Handel is een onderzoek opgestart om te bekijken of de invoer van auto's en vrachtwagens een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het onderzoek kan leiden tot invoerheffingen op buitenlandse voertuigen.



Het ministerie zal onderzoeken of de invoer van auto's en auto-onderdelen "onze interne economie verzwakt en de nationale veiligheid zou kunnen schaden", aldus handelsminister Wilbur Ross. "Er zijn aanwijzingen dat onze eigen auto-industrie gedurende tientallen jaren benadeeld is door de invoer vanuit het buitenland."

De Amerikaanse president Donald Trump liet van zijn kant weten dat hij Ross opgedragen heeft zo'n onderzoek te overwegen, omdat "kernindustrieën als auto's en auto-onderdelen cruciaal zijn voor onze sterkte als een natie". Gelijkaardige redeneringen werden gebruikt om de recente introductie van invoerheffingen op aluminium en staal te rechtvaardigen.



Ongeveer 10 procent van alle handel tussen Europa en de Verenigde Staten heeft te maken met auto's, volgens cijfers van de Europese sectorfederatie ACEA. De VS zijn de belangrijkste bestemming voor uit de Europese Unie uitgevoerde wagens.

"Uitgebreide beperkingen invoeren in zo'n grote industrie kan de wereldmarkten beïnvloeden en zou het einde kunnen inleiden van het multilaterale handelssysteem dat gebaseerd is op de regels van de Wereldhandelsorganisatie", reageerde de Japanse minister van Handel Hiroshige Seko al.



Trump heeft van de bescherming van de Amerikaanse arbeiders - en vooral uit de iconische auto-industrie - een speerpunt van zijn beleid gemaakt. Overwinningen in industriële staten als Michigan en Ohio vormden een belangrijk element in zijn verkiezing tot president in 2016.