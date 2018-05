Truckfabrikant claimt twee miljard dollar van Tesla wegens plagiaat Erik Kouwenhoven

02 mei 2018

14u27

Bron: AD.nl 0 Autobedrijven De Amerikaanse vrachtwagenfabrikant Nikola eist twee miljard dollar van Tesla. Het ontwerp van de elektrische trucks van Tesla is pure diefstal, aldus Nikola.

Een ongeluk komt nooit alleen. Niet alleen krijgt Elon Musk de productie van zijn Model 3 niet op orde en verbrandt de firma 6.500 dollar per minuut als gevolg van de blijvende achterstand qua fabricageproces, ook hangt Tesla nu een claim van twee miljard dollar boven het hoofd. Dit wegens het vermeende kopiëren van een ontwerp van truckfabrikant Nikola.

Nikola beweert dat het ontwerp van Tesla’s E-truck ‘Semi’ is gestolen van Nikola’s ‘One’, een waterstof-aangedreven truck die in 2016 werd gepresenteerd. Het design van beide auto’s is nagenoeg identiek, aldus Nikola. De firma heeft naar eigen zeggen Tesla al eerder een dwangbevel gestuurd met betrekking tot de overeenkomsten qua design, maar daarmee heeft Tesla niets gedaan. Bovendien zou Tesla geprobeerd hebben om de ontwerper van Nikola weg te kopen.

Technisch gezien is er tussen de trucks een aantal verschillen, ook al zijn ze allebei voorzien van elektromotoren. De Tesla rijdt puur op accu’s, de Nikola One is naast accu’s ook voorzien van een brandstofcel. De 1.000 pk sterke truck heeft een actieradius van 1.900 kilometer met opgeladen accu’s en volle waterstoftanks.

Tesla reageert relatief ontspannen op de aanklacht. Een woordvoerder zei dat het "overduidelijk is dat de aanklacht iedere grond mist". De claim van twee miljard is gebaseerd op de stijging van de beurswaarde van Tesla sinds de presentatie van de Semi Truck. De beurskoers steeg daardoor van 303 naar 315 dollar, een bedrag van rond de twee miljard dollar in totaal.