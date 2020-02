Topman Musk lijkt enthousiasme over eventuele nieuwe grote Teslafabriek in Texas te peilen op Twitter KVE

05 februari 2020

11u17

Bron: Belga, Twitter 0 Autobedrijven Tesla-topman Elon Musk lijkt gebruikers van Twitter te vragen of zijn bedrijf een nieuwe fabriek moet bouwen in Texas. De autoproducent is bezig om internationaal uit te breiden om te voldoen aan de snelgroeiende vraag naar Tesla's.

Musk stelde zijn 31 miljoen volgens op Twitter de vraag "Giga Texas?", met "Hell yeah" en "Nope" als antwoordmogelijkheden. Met die vraag lijkt de topman te hinten op de opening van een grote fabriek, een zogeheten ‘Gigafactory’, in Texas. Rond 09.00 uur gaf 80 procent het positieve antwoord.

Giga Texas? Elon Musk(@ elonmusk) link

Dit jaar begon Tesla auto's te leveren vanuit de nieuwe fabriek in de Chinese stad Sjanghai. De Amerikaanse president Donald Trump gaf recent te kennen dat hij verwacht dat de autoproducent ook het aantal fabrieken in de Verenigde Staten gaat uitbreiden.



Eerder zei Musk op Twitter dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen, terwijl dat niet zo was. Dat kwam hem op een straf van de beurstoezichthouder SEC te staan. Musk moest een boete betalen, mocht geen beursgevoelige informatie twitteren en mocht geen voorzitter meer zijn van zijn bedrijf. Nu is hij alleen topman van Tesla.

