Test-Aankoop wil dat VW ook niet-Duitse consumenten compenseert kv

14 februari 2020

19u12

Bron: Belga 0 Autobedrijven Het zou onaanvaardbaar zijn dat Volkswagen enkel Duitse consumenten compenseert voor het gesjoemel met uitstootwaarden. Daar waarschuwt Test-Aankoop voor. Vandaag is een schikking in Duitsland afgesprongen, ook al krijgen Duitse consumenten toch een compensatie.

Vandaag raakte bekend dat onderhandelingen zijn afgesprongen tussen de automaker en Duitse consumentenorganisaties, die meer dan 400.000 dieselklanten vertegenwoordigen. Volkswagen was bereid 830 miljoen euro uit te trekken voor de schikking, of zowat 2.000 euro per klant. Volkswagen liet echter weten de betrokken klanten toch te willen compenseren, ondanks het mislukte overleg.

In een reactie betreuren Test-Aankoop en andere Europese consumentenorganisaties het afspringen van de schikking. "We voeren een gemeenschappelijke strijd tegen het door VW gepleegde bedrog tegenover zijn klanten door jarenlang voertuigen te verkopen die beduidend vervuilender waren qua NOx-uitstoot dan aangekondigd. Zowel de Duitse als de andere consumenten hebben recht op een eerlijke vergoeding", klinkt het.



De Europese verbruikersorganisaties vragen een gelijke behandeling van alle Europese consumenten. Het zou "onaanvaardbaar zijn dat Volkswagen enkel Duitse klanten compenseert", klinkt het.