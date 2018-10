Tesla zoekt nieuwe voorzitter "die Musk in bedwang moet kunnen houden" TTR

08 oktober 2018

13u38

Bron: ANP 0 Autobedrijven Tesla is op zoek naar een doorgewinterde bestuurder. Van de nieuwe onafhankelijke voorzitter wordt verwacht dat hij een passie heeft voor elektrische auto's. Verder is het niet onbelangrijk dat de betreffende persoon het lef heeft om topman Elon Musk met zijn jeukende Twittervingers in bedwang te houden, zo luidt volgens kenners de profielschets van Tesla voor de vacature.

Tesla kwam als onderdeel van een schikking met beurswaakhond SEC overeen dat Musk als voorzitter terugtreedt. De beurstoezichthouder verweet de topman onlangs fraude door op Twitter te reppen over een privatisering van Tesla en daarmee beleggers op het verkeerde been te zetten. Ook zal Tesla twee nieuwe directeurs in het bestuur benoemen.

In de zoektocht naar een nieuwe onafhankelijke preses valt in het geruchtencircuit onder meer de naam van de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore. Ook oud-baas van Boeing Jim McNerney en Alan Mulally die bij Ford de scepter zwaaide, worden genoemd.