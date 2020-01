Tesla voor het eerst meer dan 100 miljard dollar waard op beurs ADN

22 januari 2020

16u19

Bron: ANP 2 Autobedrijven De maker van elektrische auto's Tesla is vandaag qua beurswaarde voor het eerst door de grens van 100 miljard dollar gegaan. Daarmee heeft het bedrijf de op één na hoogste beurswaarde van alle autofabrikanten, achter het Japanse Toyota.

De grens van 100 miljard dollar aan beurswaarde is belangrijk voor topman Elon Musk. Als Tesla dit niveau op Wall Street zes maanden lang weet vast te houden, krijgt hij een bonus in aandelen uitbetaald ter waarde van honderden miljoenen dollars.

Tesla is nu meer waard dan Volkswagen, terwijl die Duitse autofabrikant vorig jaar dertig keer zoveel voertuigen verkocht als Tesla. Daarnaast heeft het bedrijf ook een hogere beurswaarde dan zijn Amerikaanse branchegenoten General Motors en Ford bij elkaar.



Na de start van de handel ging het aandeel vandaag tot 4,6 procent hoger. Aan de voorlopige hoogste koers tijdens de handelsdag, ruim 572 dollar, is Tesla ruwweg 103,1 miljard dollar waard. Volkswagen is nu 99,8 miljard dollar waard.