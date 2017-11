Tesla jaagt er bijna een half miljoen euro per uur door. Aan dit tempo wenkt het bankroet in augustus volgend jaar Karen Van Eyken

Bron: Bloomberg, Les Echos 0 EPA Model 3 van Tesla Autobedrijven Tesla verraste recent nog met de lancering van een elektrische truck en sportwagen. Maar het is niet al goud wat blinkt voor de autofabrikant. Het bedrijf van Elon Musk rijdt letterlijk op het randje en blijft massaal veel geld verliezen. Aan dit tempo gaat Tesla in augustus volgend jaar failliet, zo berekenden analisten van Bloomberg en het Franse financiële dagblad Les Echos.

Over de afgelopen twaalf maanden had de onderneming een 'cashburn' van 8.000 dollar per minuut (of 480.000 dollar per uur - omgerekend zo'n 405.000 euro)' of 3,6 miljard dollar per jaar, zo tonen de berekeningen van de analysten aan. Een cashburn is de snelheid waarmee een (nieuwe, jonge) onderneming haar liquiditeiten of kapitaal gebruikt ('verbrandt') alvorens een positieve operationele kasstroom te genereren.

Aan deze snelheid is de autofabrikant op koers om op maandag 6 augustus 2018 bankroet te zijn , zo leren de berekeningen. Weinig specialisten denken echter dat de cashburn aan dit tempo zal blijven verdergaan omdat Tesla's Model 3 naar hun verwachting het broodnodige geld in het laatje zal brengen. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd omdat de productie sputtert.

Photo News De Nieuwe Roadster

De nood aan vers kapitaal is op dit moment zodanig hoog voor de onderneming dat Musk voor de dag is gekomen met een nieuw plan om geld op te halen. Zo vraagt hij aan klanten om reeds bij de bestelling het nodige geld op te hoesten voor een wagen die misschien pas na vele maanden of in het slechtste geval na vele jaren zal geleverd worden.

Zo moeten klanten die een Roadster bestellen van de gelimiteerde oplage genaamd 'Founders Series', 250.000 dollar betalen, ook al moeten ze nog minstens twee jaar op hun nieuwe sportwagen wachten. Kopers van een gewone Roadster dienen meteen 50.000 dollar neer te tellen bij de reservatie. Bedrijven kunnen al een truck reserveren voor 5.000 dollar, maar de elektrische vrachtwagen gaat pas in 2019 in productie.

EPA De elektrische truck van Tesla

"Of Musk het nu nog tien maanden of een jaar zal uithouden, is maar de vraag maar het is duidelijk dat hij snel kapitaal nodig heeft", stelt Kevin Tynan, analist bij Bloomberg. Hij verwacht dat Tesla minstens 2 miljard dollar zal moeten ophalen tegen de tweede helft van volgend jaar om het hoofd boven water te houden.

Zolang Tesla zo veel cash 'verbrandt', blijft de onderneming afhankelijk van het enthousiasme van de markten of de geldbuidel van een witte ridder", meent Christian Hoffman, vermogensbeheerder bij Thornburg Investment Management.