Tesla-baas Musk moet niet opstappen van Amerikaanse beurswaashond

04 april 2019

22u46

Bron: Belga 0 Autobedrijven Tesla-baas Elon Musk lijkt niet te hoeven vrezen voor zijn positie als topman van de automaker. Advocaten van beurswaakhond SEC zeiden tijdens een hoorzitting over het koersgevoelige Twittergedrag van Musk niet te verlangen dat de Tesla-baas uit zijn functie wordt gezet. Maar gaat hij weer buiten zijn boekje, dan moet hij wel een boete krijgen. Ook moet dan zijn gebruik van sociale media verder aan banden worden gelegd.

Musk toog naar de rechtbank in New York voor de hoorzitting over zijn getwitter. Musk kondigde via dat medium eerder aan dat hij Tesla van de beurs wilde halen en daar ook al de fondsen voor te hebben, terwijl dat niet zo was. Later zaaide hij verwarring met een tweet over productieaantallen.

In een eerdere schikking met de SEC gaf Musk zijn positie als voorzitter van Tesla op. Volgens de SEC heeft Musk echter nooit de intentie gehad om zich volledig aan de afspraken te houden. Ook wordt andere Tesla-bestuurders verweten dat ze niet bereid lijken om Musk te corrigeren en te controleren.



De rechter geeft de partijen nu twee weken de tijd om de kwestie zelf te regelen.