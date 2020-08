Tesla-aandeel stijgt in één jaar tijd 500 procent, maar is het een goede belegging? Onze beursexpert kijkt met kritisch oog naar de autofabrikant

Begrijp mij goed, ik heb niets tegen het elektrificeren (EV) en het verduurzamen van de autosector. Maar bij Tesla lijken beleggers surrealistisch te kijken naar de opgelopen waardering en niet in de laatste plaats de toegepaste boekhoudprincipes. Hieronder groeperen we een aantal kritische vragen over het bedrijf van Elon Musk.

Tesla: waardering en de realiteit

De beurswaarde van Tesla bedraagt, afhankelijk of u ’s middags of ’s avonds kijkt, circa 275 tot 300 miljard dollar. De dagelijkse schommelingen zijn even groot als de totale waarde van Tesla zo’n 2 jaar geleden. Hierbij moet u weten dat Tesla 400.000 auto’s per jaar zonder echte winst verkoopt, terwijl de rest van de autosector 80 miljoen dat met winst doet. Tesla heeft een marktaandeel van 0,5% van alle autoverkopen, maar een beurswaarde van meer dan 25% van alle autofabrikanten. Tesla’s beurswaarde bedraagt verhoudingsgewijs 10 keer de jaaromzet, terwijl dat bij concurrenten BMW (0,4 keer), Toyota (0,6 keer), GM (0,3 keer) en Ford (0,2 keer) veel lager is. In feite handelt Tesla op 15 tot 50 keer de waardering van de naaste concurrenten, die weliswaar iets achterlopen qua (batterij)technologie maar met een lange pijplijn aan nieuwe modellen komen om die achterstand te sluiten.

Tesla rapporteerde recent haar financiële resultaten van het tweede kwartaal van 2020 en maakte daarmee voor het vierde kwartaal op rij een boekhoudkundige winst. Met de vier opeenvolgende kwartaalwinsten kwalificeert Tesla zich voor opname in de S&P500 (de beursindex van 500 grootste Amerikaanse bedrijven, nvdr.), wat voor nieuwe koopinteresse van beleggers kan zorgen. Tesla produceerde 82.000 auto’s en verkocht er 91.000, wat wel een daling van 5% betekende vergeleken met 2019. Met een omzet van 6 miljard dollar en een nettowinst van 451 miljoen dollar overtrof Tesla de verwachtingen van analisten.

Tesla zou Tesla niet zijn als er geen addertjes onder het gras zitten

Groene certificaten

Ik schrijf boekhoudkundige winst, want Tesla zou Tesla niet zijn als er geen addertjes onder het gras zitten. In een dozijn Amerikaanse staten moeten autofabrikanten een minimumpercentage aan elektrische wagens verkopen. Fabrikanten zoals GM en Fiat Chrysler halen dit percentage niet door het overschot aan benzinemodellen en (nu nog) een tekort aan EV-modellen. Voor EV-modellen ontvangt de fabrikant ‘Regulatory Credits’ , oftewel groene certificaten. Daarmee compenseert het de “milieuschade” die de benzinemodellen veroorzaken. Ze zijn vergelijkbaar met groenestroomcertificaten voor zonnepanelen en windturbines. Tesla produceert alleen elektrische modellen en heeft een overschot aan certificaten die het aan fabrikanten met een tekort kan verkopen. De verkoop van deze certificaten wordt geboekt als automobiel-gerelateerde omzet en kent een winstmarge van 100%. Hierdoor kan het kwartaal verrassen of tegenvallen en leidt het de aandacht af van de echte onderliggende resultaten.

In het tweede kwartaal 2020 boekte Tesla 428 miljoen dollar aan omzet uit de verkoop van deze groene certificaten, waarmee het voor de eerste jaarhelft 2020 uitkwam op 800 miljoen dollar. Dat is meer dan de 600 miljoen dollar uit heel 2019 en ruim tweederde van de verwachte omzet in 2020 uit deze certificaten. De vraag die ik stel is hoe dit zo kan stijgen terwijl de autoverkoop van Tesla met 5% daalt en het niet voor de certificaten meetellende China een groter omzetdeel inneemt? Zonder deze certificaten en de omzet uit Autopilot-upgrades had Tesla geen echte winst gemaakt.

Echte verkopen of kanaalvulling?

Een andere vaststelling is dat de post handelsvorderingen op de balans stijgt (1,5 miljard dollar) terwijl de omzet daalt. Tesla stelt dat 30% van alle vorderingen komt door nieuwe verkopen, 40% door de verkoop van groene certificaten en 30% door ‘Fleet Sales’ (leasingverkopen voor de bedrijfswagenmarkt, nvdr.). Als ik een auto bij een garage koop, lukt het mij niet om de nieuwe auto op te halen zonder alles vooraf betaald te hebben. Die eerste 30% begrijp ik dus niet. De 40% aan ‘credit sales’ betreft ongeveer 600 miljoen dollar, wat meer is dan de gerapporteerde 428 miljoen dollar aan opbrengsten uit de verkoop van groene certificaten uit het tweede kwartaal. Is dit dan nog een vordering uit een eerder kwartaal of heeft Tesla toekomstige verkopen naar voren gehaald? Bij de 30% aan Fleet Sales gaat het volgens Tesla over verkopen in de laatste week van het kwartaal. Ik vraag mij af of dit echte verkopen zijn of (wellicht) verkopen aan Tesla gelinkte distributeurs, en of dit zodoende geen kanaalvulling is?

Natuurlijk zijn er ook redenen om positief te zijn over Tesla. Maar zolang we geen gedegen antwoord op onze basisvragen krijgen, laten we het aandeel Tesla liever aan ons voorbijgaan

Meer vragen dan antwoorden dus. Het is wel zo dat veel shortverkopers (beleggers die het aandeel lenen om het meteen te verkopen en het later aan een lagere prijs terugkopen, nvdr.) de laatste weken rond de koerspiek gedwongen hebben moeten kopen om hun verlies in te dekken.

Natuurlijk zijn er ook redenen om positief te zijn over Tesla:

- het loopt voorop in batterijtechnologie,

- het is actief in de zonnepanelensector en die van energieopslag,

- het zusje SpaceX heeft succes in de ruimtevaart,

- er is potentieel rond de nog te lanceren modellen (bijvoorbeeld de cybertruck),

- er is de competitieve prijs van de Model 3,

- als slagroom op de taart wordt er gespeculeerd over een mogelijke overname door een andere technologiemastodont zoals Google of Apple.

Maar zolang we geen gedegen antwoord op onze basisvragen krijgen, laten we het aandeel Tesla liever aan ons voorbijgaan. Er zijn genoeg aantrekkelijke technologiebedrijven te vinden met stabiele kasstromen en sterke winstgroeicijfers (bijvoorbeeld TSMC, Microsoft en Adyen) die onze lakmoestest beter doorstaan.

