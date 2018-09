Sjoemelschandaal bij Volkswagen: rechter waarschuwt voor verjaring TTR

10 september 2018

14u02

Bron: Belga 0 Autobedrijven Al van bij de start van het miljardenproces van aandeelhouders tegen het Duitse autoconcern Volkswagen over "dieselgate" is het tot discussie gekomen tussen de voorzittende rechter en aanklagers.

Claims van de klagers tot medio 2012 kunnen verjaard zijn, zo zei voorzittende rechter Christian Jäde vandaag in Braunschweig. Andreas Tilp, advocaat van klager Deka Investment, gaat er daarentegen van uit dat Volkswagen al in juni 2008 had moeten toegeven de technologie voor dieselemissies niet onder de knie te hebben.

Nadat het sjoemelschandaal bekend raakte, verloren de preferente aandelen van Volkswagen tot bijna de helft van hun waarde. Beleggers leden massaal verliezen en Volkswagen riskeert tot 9 miljard euro te moeten ophoesten.

Analisten verwachten dat Volkswagen geen 9 miljard zal moeten betalen, maar naar schatting 3 à 4 miljard. De totale factuur van het dieselschandaal zou daarmee oplopen tot 30 miljard euro, berekende het financiële persagentschap Bloomberg. Er lopen bovendien nog meer rechtszaken tegen de autofabrikant. Een uitspraak wordt pas in 2019 verwacht.