Ruim 4 miljoen euro Vlaamse steun voor Audi Brussels om e-tron te produceren EB

18u53

Bron: Belga 0 REUTERS De Audi e-tron Sportback concept car op de Shanghai Auto Show. Autobedrijven De Vlaamse regering kent Audi Brussels 4,25 miljoen euro strategische transformatiesteun toe om de fabriek klaar te maken voor de bouw van het elektrische model e-tron. Dat model, een SUV, zal er in de loop van volgend jaar van de band rollen.

De Audi-fabriek in Vorst krijgt strategische transformatiesteun voor drie verschillende projecten rond de lancering van de e-tron. In totaal gaat het om 4,25 miljoen euro.

"Het project in zijn geheel is door de inzet van volledig nieuwe technologieën een uitdaging voor Audi Brussels, waarbij ook met nieuwe materialen wordt gewerkt", zo staat in de beslissing van de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

e-tron Sportback

Bij Audi Brussels wordt tot eind dit jaar nog het kleine model A1 geproduceerd. Ondertussen wordt de fabriek klaargestoomd voor de productie van het eerste volledig elektrische model, de e-tron. In 2019 volgt een tweede elektrisch model, een vierdeurs coupé met de naam 'e-tron Sportback'.

Bij Audi Brussels werken zowat 2.500 mensen. De Duitse luxewagenbouwer zei eerder dat hij in de periode 2018-2025 in totaal zowat 600 miljoen euro zou investeren in zijn Brusselse fabriek.