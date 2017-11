Renault ontwikkelt systeem voor autonome obstakelontwijking EP

09u52

Bron: Belga 1 AFP Autobedrijven De Franse autobouwer Renault heeft een autonoom controlesysteem ontwikkeld dat moeilijke omstandigheden tijdens het rijden het hoofd moet bieden. Dit is het eerste systeem in de sector dat wegobstakels even goed kan vermijden als professionele testpiloten dat kunnen, dat meldt Renault vanochtend.

Het systeem werd ontwikkeld door het Renault Open Innovation Lab in Silicon Valley. Testpiloten fungeerden als inspiratiebron en referentie, klinkt het.

Het systeem moet "de bestaande verwezenlijkingen van Renault op het gebied van rijhulpsystemen en veiligheidssystemen aanvullen" en is volgens de autobouwer "een belangrijke volgende stap in het gebruik van autonome rijtechnologieën".

Renault wil tegen 2022 meer dan vijftien modellen lanceren met verschillende niveaus van autonome rijtechnologieën.