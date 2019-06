Renault en Fiat Chrysler doen nieuwe poging na mislukte fusie tvc

10 juni 2019

08u18

Bron: ANP 0 Autobedrijven Autobouwers Fiat Chrysler en Renault praten achter de schermen over manieren om hun mislukte fusie nieuw leven in te blazen. Voorzitter John Elkann van Fiat Chrysler en zijn evenknie bij Renault, Jean-Dominique Senard, zijn nog in gesprek sinds het afketsen van de fusiedeal vorige week, zo meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Eén van de redenen dat de fusie niet doorging was naar verluidt verzet van autofabrikant Nissan, de Japanse samenwerkingspartner van Renault. De Franse overheid was als grootaandeelhouder van Renault niet per se tegen de deal, mits afspraken konden worden gemaakt over behoud van werkgelegenheid.

Er zou nu naarstig worden gezocht naar manieren om Nissan te vermurwen. Renault zou mogelijk zijn belang in Nissan van 43,4 procent aanzienlijk verkleinen. Nissan bezit zelf een aanmerkelijk kleiner deel van de aandelen Renault.

Ghosn

Ondertussen lijken de verhoudingen tussen Renault en Nissan in de naweeën van de aanhouding van automagnaat Carlos Ghosn alleen maar te verslechteren. Ghosn stond aan het hoofd van Nissan en bij de alliantie met Renault en branchegenoot Mitsubishi. Hij is opgepakt en door Nissan aan de kant gezet wegens financiële wanpraktijken.

Nissan is bezig zijn bedrijfsstructuur te veranderen. Renault heeft als aandeelhouder stemrecht, maar heeft zijn partner laten weten geen standpunt in te nemen over de wijzigingen. Nissan reageerde teleurgesteld en noemde de opstelling van Renault "zeer betreurenswaardig".