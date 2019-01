Productie Audi Brussels tijdelijk verminderd na staking bij Hongaarse motorenfabriek LH

31 januari 2019

De productie in de Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi, waar de elektrische e-tron van de band rolt, wordt tijdelijk verminderd ten gevolge van de staking bij de Hongaarse Audi-fabriek, waar motoren gebouwd worden. Dat is vandaag vernomen bij Audi Brussels. In de Hongaarse fabriek werd het werk vorige week donderdag neergelegd en gisterenavond hervat.

Audi Brussels had nog voldoende elektrische motoren op stock of onderweg om tijdens de staking te kunnen voortwerken, maar omdat er bijna een week lang in Hongarije geen motoren meer gebouwd zijn, laten de gevolgen zich nu voelen. "De stock wordt ondertussen kleiner en zodoende passen we ons productieprogramma aan de nieuwe situatie aan", klinkt het bij de Brusselse fabriek.

Eén ploeg

Vanaf vandaag wordt in sommige afdelingen beperkt geproduceerd. Medewerkers uit bepaalde afdelingen zullen morgen niet werken omdat het departement in kwestie niet operationeel zal zijn. "Afhankelijk van de situatie, zal er vanaf donderdag enkel volgens een éénploegstelsel gewerkt worden. Dit wordt momenteel nog bekeken en met de sociale partners besproken", luidt het.

Wanneer Audi Brussels opnieuw bevoorraad zal worden met elektrische motoren, is volgens de fabriek momenteel moeilijk in te schatten. "In ieder geval zal het een week in beslag nemen alvorens de logistieke stroom zich weer normaliseert. Audi Brussels moet zich aanpassen en zal pas weer met volle productiecapaciteit werken, eens de bevoorradingslijnen en de magazijnen met elektrische motoren aangevuld zijn.”

Betere verloning

Meer dan 4.000 werknemers van de Audi-fabriek in het Hongaarse Gyor hadden vorige week donderdag het werk neergelegd. Ze eisten een betere verloning en voordelen. De fabriek in Hongarije stelt in totaal zowat 12.000 mensen te werk die motoren bouwen, niet enkel voor Audi, maar ook voor andere merken van de Volkswagen-groep. Het is de grootste buitenlandse investering in Hongarije. De vakbond die opriep tot de staking wilde een loonsverhoging van 18 procent en betere voordelen. Het management had een loonsverhoging met 20 procent voorgesteld gespreid over twee jaar en andere toezeggingen, maar de vakbond had die verworpen.

Het werk in de Hongaarse fabriek werd gisteravond na net geen week staken hervat, nadat de directie volgens vakbond AHFSZ er toch mee had ingestemd om de lonen met 18 procent te verhogen.