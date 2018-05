Primeur: BMW is de eerste met draadloos opladen van wagen Erik Kouwenhoven

29 mei 2018

07u41

Bron: AD.nl 8 Autobedrijven Elektrisch rijden of een plug-in hybrid: velen willen het, maar afgezien van de angst om met lege accu's te stranden, vormt ook het laden met een stekker een nadeel. BMW heeft als eerste de oplossing: inductieladen.

Elke keer bij het thuiskomen de stekker in je auto steken en deze er elke keer bij het vertrek weer uithalen: veel bezitters van een elektrische auto zouden deze handeling liever overslaan. Dat kan vanaf heden ook, want BMW is de eerste die vanaf juli een draadloos laadsysteem kan leveren, en wel op de 530e iPerformance plug-in-hybride.

Bewegingsmelder

De stroom komt van een basisstation dat op de grond wordt geïnstalleerd. Aan de onderzijde van de auto zorgt een spoel voor de stroomoverdracht. Een bewegingsmelder aan de onderzijde van de auto voorkomt dat er iets of iemand onder stroom wordt gezet. Het enige wat je hoeft te doen, is de auto parkeren op het grondstation, waarna de accu's van de 530e iPerformance binnen 3,5 uur vol zijn.

Een van de automerken die nu ook werk maakt van draadloos laden is Kia. Eerder zijn ook merken als Mercedes, Volvo en Toyota met vergelijkbare techniek bezig geweest. Op dit moment is het grondstation van BMW alleen verkrijgbaar in Duitsland, maar Amerika, Engeland, Japan en China volgen snel. Nu alleen nog een nieuwe term bedenken voor alle plug-in hybrids wanneer dit systeem gemeengoed wordt.