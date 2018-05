Porsche moet 60.000 wagens terugroepen wegens sjoemelsoftware KVE

18 mei 2018

14u27

Bron: Belga 1 Autobedrijven De Duitse luxewagenbouwer Porsche, een dochtermerk van het Volkswagen-concern, moet van de Duitse toezichthouder Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zowat 60.000 dieselwagens van de modellen Macan en Cayenne terugroepen wegens een illegale software. Dat heeft het Duitse ministerie van Verkeer vrijdag bekendgemaakt.



Concreet gaat het om 6.755 wagens van het model Cayenne 4,2 liter V8 TDI en 52.831 wagens van het model Macan 3,0 liter V6 TDI, alle met Euronorm 6. Bij de Macan hebben onderzoekers van de KBA vijf illegale softwaretoepassingen aangetroffen die ervoor zorgen dat de uitlaatgasreiniging alleen volledig functioneert onder laboratoriumomstandigheden, zo bericht de Duitse krant Der Spiegel.

Porsche had in januari al eens te kennen gegeven dat in samenwerking met de KBA aan een softwareupdate gewerkt werd voor de bovengenoemde modellen en dat, eens die klaar is, de auto's naar de garage teruggeroepen zullen worden.

De dieselmotoren in de Porsche-modellen zijn afkomstig van VW-dochter Audi. Porsche zelf bouwt geen dieselmotoren.