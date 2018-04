Overname Opel levert autobouwer PSA recordverkoop op in eerste kwartaal TT

24 april 2018

08u41

Bron: Belga 0 Autobedrijven De Franse autogroep PSA, producent van Peugeot- en Citroën-voertuigen, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan een miljoen wagens aan de man gebracht. De recordverkoop is mede te danken aan de overname van Opel vorig jaar. Dat deelt PSA mee.

De groep verkocht wereldwijd 1,05 miljoen auto's, ruim 44 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen was Opel (samen met het Britse zustermerk Vauxhall) nog niet in de cijfers opgenomen. Het automerk werd vorige zomer voor zowat 1,3 miljard euro overgenomen van het Amerikaanse General Motors.

De PSA-concernomzet bedroeg 18,2 miljard euro, ruim 42 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Opel/Vauxhall was goed voor 4,8 miljard daarvan.

Zonder rekening te houden met de overname, was er een omzetstijging van meer dan 13 procent voor de merken Peugeot, Citroën en DS.