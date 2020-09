Ook Porsche-rijders vallen voor elektrische wagen: Taycan stoot iconische 911 van zijn troon

Autobedrijven Ook Porsche-adepten stappen over naar een elektrische versie van hun geliefde merk. In augustus was de Taycan het best verkochte model van de Duitse autobouwer. Hij stootte de iconische 911 van zijn troon.

Volgens het Twitter-kanaal Car Industry Analysis werden in augustus 1.183 elektrisch aangedreven Taycans verkocht in Europa. In België waren het er 33, wat hun aantal na acht maanden al op 375 stuks brengt.

De Taycan werd daarmee het populairste Porsche-model in Europa, al moeten hiervoor dan wel de Cayenne (771 eenheden in Europa in augustus) en de Cayenne Coupe (554 stuks) als twee aparte categorieën worden geteld.

Toch gaat het om een grondige verschuiving, waarbij duidelijk is dat de Porsche-rijders het geluid van hun traditionele auto kunnen missen. De iconische 911 strandde op 1.097 verkochte eenheden. Het grootste slachtoffer bleek echter de Panamera te zijn, waarvan de augustus-verkoop in Europa op 278 stuks strandde. "Bij ons komt dat door de fiscaliteit", stelt PR-manager Bernard Van Bellingen van Porsche Belgium. Dieselwagens die meer dan 140 gram CO2 uitstoten, zijn sinds dit jaar nog maar voor 50% fiscaal aftrekbaar. "Met de lancering van de gefacelifte Panamera hebben we echter opnieuw een fiscaal interessant model en dat zien we onmiddellijk in de verkopen", aldus nog Van Bellingen.

Actieradius

Qua prijsniveau zit de Taycan in dezelfde categorie als bijvoorbeeld de 911 Carrera. Althans de S-versie. Die heb je al voor 110.533 euro. De Taycan Turbo kost al 158.000 euro, de Taycan Turbo S 192.000 euro. Telkens BTW inclusief.

Een kritische factor voor elektrische voertuigen blijft de actieradius. Wie een combinatie van 30% stadsverkeer, 40% gewestwegen en 30% snelwegen heeft, kan volgens de website van het merk met de Taycan 4S zowat 300 kilometer afleggen. Met de Taycan Turbo is dat 346 km, met de Turbo S 327 km. Vijf minuten aan de snelladers van het merk liggen, zou moeten volstaan om 100 km te rijden.

Flessenhals

De grote vraag naar elektrische Porsches deed de voorbije maanden wel de leveringstermijn oplopen. De fabriek in het Duitse Zuffenhausen, waar ze worden gemaakt, had slechts een jaarcapaciteit van 20.000 eenheden.

Om dat probleem op te lossen, worden werknemers van zustermerk Audi bijgezet op de productielijnen. Dat moet een aanzet zijn om de capaciteit te verdubbelen. "Momenteel zitten we met leveringen in februari of maart, afhankelijk van het model", aldus nog Van Bellingen.

Intussen zet Porsche zijn omschakeling naar elektrisch rijden verder. Er komt een basisversie van de Taycan aan, evenals een Taycan Cross Turismo en op iets langere termijn ook een elektrische Macan.

