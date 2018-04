Onderzoek naar Tesla voor onder de mat vegen van werkongevallen IB

19 april 2018

06u41

Autobedrijven Tesla is het onderwerp van een onderzoek door de Californische Division of Occupational Safety and Health. Dat maakte het departement dat instaat voor veiligheid op het werk, bekend. De bouwer van elektrische wagens zou het aantal arbeidsongevallen in zijn fabriek in Fremont bewust onderrapporteren.

De bal ging aan het rollen nadat het in Californië gebaseerde Center for Investigative Reporting berichtte dat Tesla in zijn productieproces snelheid boven veiligheid stelt en in zijn wettelijk verplichte rapporten geen melding maakte van zware arbeidsletsels, om zo de statistieken van het bedrijf op te poetsen. De website baseerde zich op getuigenissen van voormalige werknemers van de veiligheidsafdeling van de autoconstructeur.

"Compleet vals beeld"

In een reactie ontkende Tesla maandag de beschuldigingen die "een compleet vals beeld" zouden schetsen van de fabriek in Fremont. "Naar onze mening is wat zij als onderzoeksjournalistiek voorstellen, eigenlijk een ideologisch gemotiveerde aanval door een extremistische organisatie die rechtstreeks samenwerkt met vakbondslui om een berekende desinformatiecampagne tegen Tesla te creëren", luidde het scherp.

Vandaag stelde een woordvoerster van de Division of Occupational Safety and Health echter dat het "de berichten van risico's op het werk en de beschuldigingen van personeelsleden ernstig neemt" en een onderzoek is gestart.