Officieel akkoord: Peugeot en Fiat Chrysler fuseren JV ADN

18 december 2019

08u14

Bron: Belga 16 Autobedrijven De Frans-Duitse autobouwer PSA (Peugeot, Citroën, Opel) en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler gaan fuseren tot de op drie na grootste autogroep ter wereld. Beide bedrijven hebben daartoe een bindend akkoord ondertekend, zo laten ze weten.

De fusie was al eerder aangekondigd en werd vandaag officieel bezegeld. De mededingingsautoriteiten moeten wel nog groen licht geven.

De nieuwe fusiegroep is goed voor de verkoop van 8,7 miljoen auto’s per jaar. Enkel Volkswagen, Toyota en Renault-Nissan verkopen nog meer wagens. De nieuwe groep telt ook meer dan 400.000 personeelsleden. PSA heeft de merken Peugeot, DS, Citroën en Opel in portefeuille. Fiat Chrysler is bekend van de merken Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Lancia en Maserati. Aan het hoofd komt PSA-CEO Carlos Tavares. Voorzitter wordt John Elkann, nu voorzitter van Fiat Chrysler.

Door de fusie krijgt PSA eindelijk voet aan de grond in de VS, terwijl Fiat toegang krijgt tot lage-emissietechnologie, waar het vandaag achterophinkt. De nieuwe groep - waar nog geen naam is voor - is wel niet goed gepositioneerd in China, de grootste automarkt ter wereld.

De autosector staat onder enorme druk. Bedrijven moeten miljarden investeren in autonome en elekrisch aangedreven wagens. Door te fuseren probeert de sector de kosten voor ontwikkeling, productie en aakoop te delen. Zo moet de fusie tussen PSA en Fiat Chrysler jaarlijks 3,7 miljard euro synergieën opleveren, zonder geplande fabriekssluitingen.