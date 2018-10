Nog steeds geen Europees akkoord over inperking CO2-uitstoot auto's kv

09 oktober 2018

22u03

Bron: Belga 1 Autobedrijven Na uren beraadslagen zoeken de Europese ministers van Milieu vanavond nog steeds naar een akkoord over nieuwe CO2-standaarden voor personenwagens en bestelwagens. Het Europees Parlement pleitte er vorige week voor om de CO2-uitstoot bij nieuwe wagens tegen 2030 met 40 procent in te perken, maar dat is voor verschillende lidstaten een brug te ver.

De milieuministers werken een voorstel van de Europese Commissie verder uit. Een jaar geleden vroeg die om, vertrekkende van de doelstellingen die in 2021 moeten worden gehaald, de uitstoot door personenwagens en bestelwagens tegen 2030 met nog eens 30 procent terug te dringen. Tegen 2025 zou een tussentijdse 'target' van -15 procent haalbaar moeten zijn. Het Europees Parlement en de Raad (de EU-lidstaten) moeten over het voorstel een compromis zien te vinden.

Nadat het parlement het ambitieniveau van de Commissie serieus had aangescherpt, was het vandaag aan de EU-ministers van Milieu om hun standpunt te bepalen in de aanloop naar de onderhandelingen met de parlementsleden.

De verdeeldheid tussen de 28 lidstaten en het feit dat het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad naar een zo breed mogelijk gedragen standpunt streeft (unanimiteit is strikt genomen niet nodig), maakt dat de discussie aansleept. Na uren onderhandelen was het vanavond omstreeks 21.30 uur niet duidelijk of de ministers nog zouden landen.

Uiteenlopende ambities

Tijdens het deel van het debat dat vanochtend live te volgen was, zei de Belgische vertegenwoordiger aan de onderhandelingstafel dat ons land het ambitieniveau van het parlement onderschrijft. Adjunct-permanent vertegenwoordiger Jan Hoogmartens pleitte wel voor voldoende flankerende maatregelen en onderstreepte dat behalve met een betere luchtkwaliteit ook met de competitiviteit van de Europese autoconstructeurs en kmo's rekening moet worden gehouden.

Landen als Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zweden zitten op de lijn van België, vooral Duitsland en enkele Oost-Europese landen staan op de rem. De Duitse milieuminister Svenja Schulze zei vandaag te betreuren dat haar land niet meer ambitie aan de dag wilde leggen, maar gaf toe dat haar sociaaldemocratische SPD zich moest neerleggen bij het standpunt dat de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel in de regering heeft doorgedrukt. Merkel vindt dat het voorstel van de Europese Commissie het hoogste haalbare is.