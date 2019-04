Nissan wil ex-voorzitter Ghosn afzetten kv

07 april 2019

05u48

Bron: Belga 0 Autobedrijven Bij de Japanse autobouwer Nissan is op maandag 8 april een buitengewone aandeelhoudersvergadering gepland. Daar zouden voormalig voorzitter Carlos Ghosn, die in Japan terechtstaat voor financieel wangedrag, en voormalig vicevoorzitter Greg Kelly afgezet worden uit de raad van bestuur. De aandeelhouders zullen ook stemmen over de benoeming van Jean-Dominique Senard, de nieuwe voorzitter bij Renault, als bestuurder bij Nissan. Dat heeft de Japanse autobouwer gemeld.

Nissan zette Ghosn onmiddellijk aan de kant als voorzitter toen die in november in Japan gearresteerd werd. Ook Kelly werd aan de kant gezet, maar de twee bleven aan boord binnen de raad van bestuur, omdat een aandeelhoudersstemming nodig is om bestuurders af te zetten. De agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal beperkt blijven tot de afzetting van Ghosn en Kelly en de benoeming van Senard.

Ghosn werd in november opgepakt in Japan op verdenking van financieel wangedrag. De 65-jarige kijkt aan tegen een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Hij zat meer dan honderd dagen vast in een Japanse cel, maar kwam begin maart op borgtocht vrij.

Eind januari legde Ghosn zijn functies als voorzitter en CEO van de Franse autobouwer Renault neer. Hij werd opgevolgd door respectievelijk Jean-Dominique Senard en Thierry Bolloré.