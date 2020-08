Nissan stelt sluiting van sites in Barcelona uit tot eind 2021 IB

06 augustus 2020

01u15

Bron: Belga 0 Autobedrijven Autoconstructeur Nissan stelt de sluiting van de sites in het Spaanse Barcelona met anderhalf jaar uit tot eind 2021. Dat heeft vakbond USO aangekondigd. In het industrieel complex in Barcelona werken bijna 3.000 mensen.

Het uitstel van de sluiting is het resultaat van onderhandelingen tussen directie en vakbonden. Alle 3.000 werknemers kunnen nog tot en met 31 december 2021 aan de slag blijven, meldt de Spaanse vakbond USO, de grootste bij Nissan, in een persbericht. De werkgelegenheid kan langer gevrijwaard worden dankzij een nieuw project, klinkt het.

De directie van Nissan liet in mei weten dat de drie productiesites in de regio rond Barcelona in de loop van 2020 de deuren zouden moeten sluiten. De Japanse autoconstructeur kondigde eerder al aan dat er tegen maart 2023 wereldwijd 12.500 banen worden geschrapt. Die beslissingen waren een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis, die de vraag heeft doen instorten.

Spanje is de op een na grootste autoproducent in de EU, na Duitsland. De auto-industrie is met ongeveer 10 procent van het bbp een sleutelsector voor het land, dat sowieso al erg zwaar getroffen is door onder meer het effect van de coronapandemie op het toerisme.