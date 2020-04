Miljardenverlies voor Ford is nog maar het begin kv

28 april 2020

23u30

Bron: ANP 0 Autobedrijven Autofabrikant Ford heeft in het eerste kwartaal een miljardenverlies geleden als gevolg van het coronavirus. De fabrieken van het bedrijf lagen deels stil en klanten stelden de aankoop van een nieuwe auto uit. Bovendien gaf het bedrijf geld uit aan het opzetten van een fabricagelijn voor beademingsapparatuur. Omdat de gevolgen van de virusuitbraak in de Verenigde Staten na maart nog groter werden, verwacht Ford in het huidige kwartaal een nog groter verlies.

Ford zag de omzet in de eerste drie maanden van het jaar met 15 procent dalen tot 34,3 miljard dollar. Onder de streep resteerde een verlies van 2 miljard dollar.

Voor het tweede kwartaal denkt financieel directeur Tim Stone van de automaker dat het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) uitkomt op een verlies van 5 miljard dollar. Dat verlies bedroeg in de eerste drie maanden nog 600 miljoen dollar, waarbij het coronavirus goed was voor een negatief effect van 2 miljard dollar.

De thuismarkt bleek voor Ford nog altijd de sterkste. In Zuid-Amerika, Europa, China en de rest van de wereld werd verlies geleden. In Noord-Amerika daalden de verkopen wel, maar haalde Ford nog een klein plusje.



Ford leende de afgelopen periode 15 miljard van een bestaande kredietmogelijkheid en gaf voor 8 miljard aan obligaties uit. Mede daardoor had het bedrijf afgelopen vrijdag 35 miljard dollar in kas. Stone gaf aan dat dat voldoende moet zijn om het jaar door te komen.