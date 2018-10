Miljardair stampt op jaar tijd nieuw hip automerk uit de grond Karen Van Eyken

03 oktober 2018

14u49

Bron: De Tijd, Top Gear, Telegraaf 3 Autobedrijven Een wereldpremière om u tegen te zeggen. Op het autosalon van Parijs zijn twee modellen voorgesteld van een gloednieuw automerk: Vinfast. Het is het geesteskind van miljardair Pham Nhat Vuong. Op een jaar tijd klaarde hij de klus. Made in Vietnam. Uithangbord van het nieuwe merk is niemand minder dan David Beckham.

Pham Nhat Vuong is niet aan zijn proefstuk toe. De zakenman vergaarde zijn fortuin met een noedelketen in Oekraïne en richtte de VinGroup op - een holding die ook supermarkten, pretparken, scholen en ziekenhuizen bezit. Maar dat is niet het eindpunt voor de ambitieuze ondernemer. Het is zijn droom om van Vietnam een autoland te maken.

Om die ambities waar te maken, heeft hij zelf een automerk uit de grond gestampt. Aangezien er in Vietnam op dat vlak weinig expertise is, keek Pham Nhat Vuong over de grens. Als CEO haalde hij de ervaren Amerikaan Jim DiLuca binnen. Italdesign, een afdeling van Volkswagen-dochter Lamborghini, stond in voor het ontwerp van de eerste modellen: een SUV en Sedan. Die draaien op oude motoren van de BMW 5-reeks, zo weet De Tijd.

De wagens worden gebouwd in een nieuwe productiefaciliteit in Hai Phong in Noord-Vietnam. De autobouwer focust zich eerst op de eigen thuismarkt. In de loop van 2019 zouden de Lux A2.0 en AS2.0 daar te koop moeten zijn. Pas daarna is de rest van de wereld en eventueel ook Europa aan de beurt. Het prijskaartje is nog niet bekend.