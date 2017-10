Met deze opvallende reclames proberen automerken Saoedische dames te verleiden Dietert Bernaers

Bron: Het Laatste Nieuws 0 rv De reclame van Ford springt in het oog: in een achteruitkijkspiegel zijn de ogen van een vrouw te zien, maar de achtergrond is zwart. Daardoor lijkt het alsof je naar een dame in een niqab kijkt. Autobedrijven Nu binnenkort ook vrouwen in Saoedi-Arabië met de wagen mogen rijden, zijn automerken er als de kippen bij om hun vierwielers aan te prijzen bij de dames in de oliestaat. Nissan, Volkswagen, Jaguar en Ford hebben al opmerkelijke reclamecampagnes gelanceerd.

Vanaf volgend jaar mogen Saoedische vrouwen een auto besturen. Dat nieuws raakte eind vorige maand bekend. Voor de auto-industrie gaat zo een totaal nieuwe markt open en de verschillende merken duwen dan ook stevig op het gaspedaal. Met opvallende campagnes proberen ze de dames in Saoedi-Arabië te verleiden.



De opvallendste reclame is misschien wel die van Ford: in een achteruitkijkspiegel zijn de ogen van een vrouw te zien. De achtergrond is zwart, waardoor het lijkt alsof je naar een dame in een niqab kijkt, voor veel vrouwen in Saoedi-Arabië de dagelijkse outfit.



Nissan lanceerde een nummerplaat met het opschrift '2018 - GRL', waarbij de afkorting staat voor 'girl' (meisje). Jaguar laat in een kort filmpje zien hoe een autosleutel zich een weg baant naar de inhoud van een handtas.



En Volkswagen verspreidt een beeld van twee met henna beschilderde handen die een stuur lijken vast te houden. Het opschrift 'my turn' betekent in het Engels zowel 'mijn beurt' als 'mijn bocht'.

Discriminatie op basis van geslacht

Het decreet dat koning Salman eind vorige maand uitvaardigde, zou tegen juni 2018 van kracht moeten worden. Saoedi-Arabië was tot nog toe het enige land in de wereld dat vrouwen officieel verbood om zelf achter het stuur te kruipen, een discriminatie op basis van geslacht die mensenrechtenactivisten al vele jaren aanklaagden.



Tegen 2030 zouden er in de olierijke Golfstaat nog enkele grondige economische en sociale hervormingen komen. Maar voorlopig blijft de bewegingsvrijheid van vrouwen in Saoedi-Arabië beperkt. Zo hebben ze voor tal van dagdagelijkse bezigheden zoals werken, studies, bankverrichtingen of reizen de toestemming van hun vader, man of broer(s) nodig.