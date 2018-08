Laatste Audi A1 rolt van de band in Brussel ADN

Bron: Belga 0 Autobedrijven In de Brusselse fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi is de laatste wagen van het compacte model A1 van de band gerold. Audi Brussels bouwde sinds 2010 ruim 909.000 stuks van de A1, die plaats maakt voor de eerste volledig elektrische Audi. De elektrische 'e-tron', maakt zijn debuut in de herfst. Dat heeft Audi vandaag bekendgemaakt.

De nieuwe eigenares van de laatste voor de Belgische markt geproduceerde Audi A1 kreeg de sleutels in de fabriek overhandigd door algemeen directeur Patrick Danau, management en sociale partners van de fabriek, en door vertegenwoordigers van Audi-invoerder D'Ieteren.

In de bijna 70-jarige geschiedenis van de productiesite in Vorst was de Audi A1 het eerste model dat exclusief in de Europese hoofdstad werd gebouwd.



"De Audi-site in Brussel is een zeer betrouwbare en succesvolle partner", zegt Peter Kössler, directeur productie en logistiek bij Audi. "De werknemers hebben onze kleinste Audi de voorbije acht jaar grootgebracht, mooie prestaties neergezet en de site internationaal competitief gemaakt."

De grootste afzetmarkten van de Audi A1 waren Duitsland, Groot-Brittannië en Ierland, Frankrijk, Italië en Spanje. Met meer dan 30.000 Audi A1's staat België op de achtste plaats in de ranking wereldwijd. De nieuwe, tweede generatie van de Audi A1 zal gebouwd worden in de Audi-fabriek in het Spaanse Martorell.